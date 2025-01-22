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Сегодня, 18:10

Плотников заявил, что для знающих Демидова людей его игра не вызывает удивления

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал игру своего одноклубника Ивана Демидова.

19-летний Демидов в этом сезоне набрал 37 (16+21) очков в 45 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

«Ваня молодец. Умный парень, хорошо работает, старается. Он не опирается только на свой талант, а работает над собой. Я за него очень рад, надеюсь, у него все будет хорошо. Кто варится в нашей кухне, тот знает Ваню лично и не удивляется тому, что он вытворяет.

Может быть, со стороны зрителей его финты выглядят удивительно, но мы знаем, что этот парень делает ровно то, что отдает на тренировках», — сказал Плотников «ВсеПроСпорт».

Демидов — воспитанник системы петербургского клуба.

Источник: ВсеПроСпорт
Иван Демидов
Сергей Плотников
ХК СКА
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