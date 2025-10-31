Плотников заявил, что хоккеисты СКА хотели бы видеть Голдобина в составе

31 октября, 13:10
Капитан СКА Сергей Плотников заявил, что команда хотела бы видеть нападающего Николая Голдобина в составе команды.
«Я в любом случае буду поддерживать Колю, потому что он часть команды, часть корабля. Вижу ли я, что Голдобин не выкладывается? Мне сложно это комментировать. Если так говорит тренер, значит, это так. Но мы всей командой хотели бы видеть его в составе. Видеть его неординарные передачи и тот же розыгрыш большинства», — цитирует Плотникова ТАСС.
В текущем сезоне КХЛ Голдобин сыграл 15 матчей, в которых забросил 3 шайбы и отдал 7 результативных передач.
Павел Заблоцкий
Может поэтому и Спартак за него не держался... Ларионов дал ему шанс а он его благополучно про...игрнорировал...
31.10.2025
Павел Заблоцкий
Те кто не хотят слушать тренера могут искать другую команду так это происходит что в НХЛ что в КХЛ...
31.10.2025
Артемон Доберманов
Свободу Голдобину(голосом Папанова)
31.10.2025
Vladimir Muravyev
похоже в ска, как и в торпедо было при Ларионове, напряженная ситуация.... не все готовы плясать под дудочку тренера
31.10.2025
Константин Мишин
они должны хотеть видеть в составе Ларионова-младшего...:rofl::rofl::rofl:
31.10.2025