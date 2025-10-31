Видео
31 октября, 13:10

Плотников заявил, что хоккеисты СКА хотели бы видеть Голдобина в составе

Капитан СКА Сергей Плотников заявил, что команда хотела бы видеть нападающего Николая Голдобина в составе команды.

«Я в любом случае буду поддерживать Колю, потому что он часть команды, часть корабля. Вижу ли я, что Голдобин не выкладывается? Мне сложно это комментировать. Если так говорит тренер, значит, это так. Но мы всей командой хотели бы видеть его в составе. Видеть его неординарные передачи и тот же розыгрыш большинства», — цитирует Плотникова ТАСС.

В текущем сезоне КХЛ Голдобин сыграл 15 матчей, в которых забросил 3 шайбы и отдал 7 результативных передач.

Источник: ТАСС
5

  • Павел Заблоцкий

    Может поэтому и Спартак за него не держался... Ларионов дал ему шанс а он его благополучно про...игрнорировал...

    31.10.2025

  • Павел Заблоцкий

    Те кто не хотят слушать тренера могут искать другую команду так это происходит что в НХЛ что в КХЛ...

    31.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Свободу Голдобину(голосом Папанова)

    31.10.2025

  • Vladimir Muravyev

    похоже в ска, как и в торпедо было при Ларионове, напряженная ситуация.... не все готовы плясать под дудочку тренера

    31.10.2025

  • Константин Мишин

    они должны хотеть видеть в составе Ларионова-младшего...:rofl::rofl::rofl:

    31.10.2025

    Николай Голдобин
    Сергей Плотников
    ХК СКА
