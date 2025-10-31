Плотников заявил, что хоккеисты СКА хотели бы видеть Голдобина в составе

Капитан СКА Сергей Плотников заявил, что команда хотела бы видеть нападающего Николая Голдобина в составе команды.

«Я в любом случае буду поддерживать Колю, потому что он часть команды, часть корабля. Вижу ли я, что Голдобин не выкладывается? Мне сложно это комментировать. Если так говорит тренер, значит, это так. Но мы всей командой хотели бы видеть его в составе. Видеть его неординарные передачи и тот же розыгрыш большинства», — цитирует Плотникова ТАСС.

В текущем сезоне КХЛ Голдобин сыграл 15 матчей, в которых забросил 3 шайбы и отдал 7 результативных передач.