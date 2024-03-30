Плющев: «Локомотив» нашел ключики к замкам «Авангарда»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» выход «Локомотива» в полуфинал Кубка Гагарина. Ярославцы на выезде одержали победу над «Авангардом» (2:0) в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Я предполагал, что «Авангард» выиграет эту серию с учетом психологии. Все-таки им удалось переломить ход серии. Но «Локомотив» нашел ключики к замкам «Авангарда». Можно их только поздравить и пожелать удачи. По крайней мере одна из команда Запада обеспечила себе место в полуфинале», — сказал Плющев «СЭ».

В полуфинале «Локомотив» встретится с «Трактором».