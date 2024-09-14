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Сегодня, 11:12

Плющев — о том, что СКА закрыл комментарии в Telegram-канале: «Там пишут не всегда здоровые люди»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев не считает неожиданностью неудачные результаты СКА на старте нового сезона КХЛ.

«Неудачный старт СКА нельзя назвать неожиданным. Когда идет такая селекция, каждый год по семь, восемь или даже больше новых игроков появляется. Всегда возникает вопрос: вы берете их на конкретные позиции или только потому, что они хорошо выступали в предыдущих клубах? Команда должна быть как единое целое. Надо время, чтобы сколотить команду, а у СКА, как понимаю, нет двух-трех лет. Результат требуют уже сейчас», — приводит «Все Про Спорт» слова Плющева.

Роман Ротенберг. «Комментарии про СКА пишут не из России, а из других стран». Ротенберг после поражения от «Трактора» опять зажег

Также специалист отреагировал решение СКА отключить комментарии в своем Telegram-канале после поражения от «Трактора» в домашнем матче (0:3).

«Что касается закрытия комментариев под постом о поражении от «Трактора», это право СКА. Особо за этим не слежу, тем более там пишут обычно люди не всегда здоровые без какого-либо профессионального анализа», — добавил он.

В первых четырех матчах нового сезона СКА одержал только одну победу и с 3 очками занимает 9-е место в Западной конференции. Следующий матч команда из Санкт-Петербурга проведет на своем льду против «Лады». Встреча пройдет 15 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: Все Про Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Владимир Плющев

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