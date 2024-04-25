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Сегодня, 16:13

Плющев — о званиях лучших игроков финала КХЛ: «Соглашусь с выбором Набокова»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» оценил лауреатов финала Кубка Гагарина в четырех номинациях: лучший новичок, лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий.

«Я соглашусь с тем, что Набоков был лучшим вратарем. А остальное — это уже на суд болельщиков. Не могу сказать, что кто-то блистал на площадке, что меня удивило. Но по Набокову вопросов нет никаких», — сказал Плющев «СЭ».

Лучшим голкипером и новичком финальной серии Кубка Гагарина стал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

В номинации «лучший защитник» победу одержал игрок магнитогорцев Робин Пресс, а лучшим форвардом признали его партнера по команде Александра Петунина.

«Металлург» в финале Кубке Гагарина победил «Локомотив» (4-0). Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.

(Денис Сафронов)

Александр Петунин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Владимир Плющев
Илья Набоков
Робин Пресс
Кубок Гагарина
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