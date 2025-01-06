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Сегодня, 14:34

Плющев назвал некорректными слова Ротенберга о сравнении журналистов с фашистами

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление главного тренера СКА Романа Ротенберга, сравнившего журналистов с немецкими фашистами.

«Думаю, в тот момент Роман Борисович был в таких эмоциях, что не смог найти более красочного эпитета. Да, журналисты не всегда ведут себя корректно, и не только по отношению к Роману Борисовичу и СКА. У меня тоже иногда возникают вопросы к ним, когда у меня берут материалы, а я потом их не могут узнать. Но все равно, я бы не стал так резко и однозначно говорить насчет журналистов, ведь они делают свое дело, пусть и не всегда корректно. Его заявление очень резкое, тем более слово «фашизм» коробит, и наше поколение, и предыдущие, и последующие будет тоже. Слишком много мы заплатили этим «чудикам». Поэтому сравнивать журналистов и фашистов, конечно, некорректно», — сказал Плющев «СЭ».

После 41 игры СКА занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 54 очка. «Витязь» — на 10-й строчке с 37 баллами в 41 матче.

(Денис Сафронов)

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Хоккей
ХК СКА
Владимир Плющев
Роман Ротенберг
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