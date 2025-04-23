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Сегодня, 19:59

Плющев не удивлен победой «Салавата Юлаева» над «Спартаком»: «Уфимцы выходили воевать, а москвичи — просто отметиться»

Дарик Агаларов
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился с «СЭ» мнением о победе «Салавата Юлаева» над «Спартаком» (3:2) в седьмом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

Уфимцы выиграли серию со счетом 4-3 и вышли в полуфинал плей-офф.

«Поражение «Спартака» не удивило, потому что игроки «Салавата» на протяжении последних игр показывали характер и больше хотели победить. Хотя, «Спартак» не реализовал себя до конца и непонятно, почему все так произошло. Тем не менее результат является логичным завершением этой серии. «Салават» выходил воевать, а «Спартак» — просто отметиться», — сказал Плющев «СЭ».

В полуфинале Кубка Гагарина уфимцы сыграют против победителя пары «Локомотив» — «Авангард» (счет в серии — 3-3).

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Владимир Плющев
Кубок Гагарина
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