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Сегодня, 15:00

Плющев не уверен, что «Куньлунь» может решить вопрос с плей-офф

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о победной серии «Куньлуня» в КХЛ.

«Я думаю, что здесь речь не идет о временном всплеске «Куньлуня». Скорее здесь дело в недооценке соперника со стороны их противников. Все настолько привыкли, что «Куньлунь» не поднимается выше девятого места, под корочкой, наверное, что-то оставалось. Хотя опять же чемпионат входит в такую фазу, когда очки становятся очень дорогими. Уровень подровнялся у команд, причем не в самую лучшую сторону, но в любом случае выходить надо с хорошим настроем на любого соперника. Я не уверен, что «Куньлунь» может решить вопрос с плей-офф, а вот пощекотать нервы соперникам вполне способна эта команда», — сказал Плющев «ВсеПроСпорт».

«Куньлунь» (27 очков) одержал 4 победы подряд, но остается на предпоследнем, 10-м месте в Западной конференции КХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
Владимир Плющев

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