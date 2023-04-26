Плющев не уверен, что возвращение Хартли поможет «Авангарду»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении Боба Хартли на пост главного тренера «Авангарда».

«Хорошее ли это решение для «Авангарда»? Это не мне решать. Тем более что «Авангард» теряет своих лидеров. Что сможет сделать Хартли, я не знаю», — сказал Плющев «СЭ».

62-летний канадец выиграл с командой Кубок Гагарина в 2021 году, а после сезона-2021/22 покинул тренерский штаб, оставшись консультантом академии омского клуба.

В сезоне-2022/23 «Авангард» дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).

(Валерия Яшвили)