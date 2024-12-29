Плющев: «Претендовать на Кубок Гагарина могут 16 клубов КХЛ»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев отметил, что по итогам первой части сезона в КХЛ не увидел команду, которую можно назвать фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина.

«Я не вижу клуб, который можно было бы назвать фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. Некоторые результата чемпионата откровенно удивляют. Меня, например, шокировал проигрыш «Ак Барса» минскому «Динамо» со счетом 1:5. Я понимаю, что в столице Беларуси играть непросто, публика на стадионе гонит своих вперед. Но там очень культурная публика, надо отдать ей должное. Трибуны никогда не пустуют. Тем не менее, «Ак Барс» проиграл динамовцам сначала на своей площадке 1:3, потом на их льду. Хотя команда из Минска борется на «Западе» за зону плей-офф. Для меня такие результаты непонятны», — сказал Плющев «РБ Спорт».