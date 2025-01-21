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21 января, 22:35

Плющев о Демидове: «СКА обычно без проблем отпускает игроков в НХЛ, но спешить не надо»

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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что форварду СКА Ивану Демидову не стоит спешить уезжать в НХЛ.

«В НХЛ, спешить не надо. Тут лучше ехать готовым, чтобы адаптироваться в составе, сразу начать играть. Демидов — разумный парень. Когда созреет для НХЛ, ему подскажут. В СКА обычно не бывает проблем с тем, чтобы отпустить игрока за океан, когда он изъявит такое желание. В этом плане Роман Ротенберг позитивный тренер», — сказал Плющев «ВсеПроСпорт».

Ранее 19-летний нападающий был в шестой раз в сезоне признан лучшим новичком недели в КХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Иван Демидов
Владимир Плющев
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