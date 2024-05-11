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Сегодня, 10:59

Плющев — об отставке Заварухина: «Тренеров берут на работу, чтобы потом уволить»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о частых сменах тренеров в клубах КХЛ.

«Хотел бы я, чтобы Алексей Заварухин продолжил работать в КХЛ после ухода из «Трактора»? Тут наши сторонние мнения и желания ничего не решают, поэтому рассуждать на такие темы бесполезно. Алексею хотелось бы только пожелать удачи в дальнейшей тренерской карьере. В свое время, Юрий Иванович Моисеев, с которым я работал в Казани, говорил, что никогда не стоит переживать из-за тренерских отставок, потому что тренеров берут на работу, чтобы уволить. От такого не застрахован никто», — сказал Плющев Legalbet.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин покинул систему клуба. Челябинцев возглавил Бенуа Гру.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
Алексей Заварухин
Бенуа Гру
Владимир Плющев
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