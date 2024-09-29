Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:40

Плющев: «В случае «Динамо» были допущены ошибки в организации предсезонки и в селекционной работе»

Плющев объяснил неудачный старт «Динамо» в КХЛ
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о старте московского «Динамо» в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Никогда не бывает одной проблемы, которая даст ответы на все вопросы сразу, — приводит Legalbet слова Плющева. — Результаты сезона закладываются по весне и, конечно, по предсезонной подготовке. В случае «Динамо» получается, что были допущены какие-то ошибки как в плане организации предсезонки, так и в селекционной работе. Одной причины не бывает никогда».

После девяти матчей регулярного чемпионата «Динамо» с 8 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: legalbet.ru
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Владимир Плющев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
ВАДА хочет добиться дисквалификации Синнера из-за допинга
Михаил Ефремов планировал уехать в зону СВО и служить танкистом
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Сегодня
Вчера
Неделя