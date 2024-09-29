Плющев: «В случае «Динамо» были допущены ошибки в организации предсезонки и в селекционной работе»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о старте московского «Динамо» в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Никогда не бывает одной проблемы, которая даст ответы на все вопросы сразу, — приводит Legalbet слова Плющева. — Результаты сезона закладываются по весне и, конечно, по предсезонной подготовке. В случае «Динамо» получается, что были допущены какие-то ошибки как в плане организации предсезонки, так и в селекционной работе. Одной причины не бывает никогда».

После девяти матчей регулярного чемпионата «Динамо» с 8 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.