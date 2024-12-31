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Сегодня, 04:00

Плющев: «Это не тот ЦСКА, который хотелось бы видеть»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил уровень игры ЦСКА в текущем сезоне КХЛ.

«По сравнению с началом чемпионата у ЦСКА стало меньше удалений, армейцы начали играть более дисциплинированно. Команда к середине сезона сплотилась, это заметно. Но в данный момент это не тот ЦСКА, который хотелось бы видеть. Имею в виду качество игры команды», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

ЦСКА с 57 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Источник: ВсеПроСпорт
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Владимир Плющев
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