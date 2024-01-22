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Сегодня, 20:08

Плющев о «Локомотиве»: «Счастье на спортивных площадках находится у чужих ворот, а не у своих»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный российский тренер Владимир Плющев оценил результаты «Локомотива» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24.

««Локомотив» с достаточно консервативной игрой занимает первое место, идет стабильно. Сложно сказать, что будет в плей-офф, там будут матчи другого уровня. Многое будет решать игра вратарей, а также игра в атаке. Счастье у своих ворот найти сложно, но у чужих — это возможно. Может ли вернуться мода на закрытый хоккей? Сейчас команды пытаются налаживать технико-тактическую работу в атаке. Но не бывает чисто атакующего хоккея, есть тот, где грамотно расставлены акценты. Все зависит от организации игры, целостности команды. Еще раз отмечу, что счастье на спортивных площадках находится у чужих ворот, а не у своих», — приводит Betonmobile слова Плющева.

«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции с 76 очками в 53 матчах.

Источник: Betonmobile
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