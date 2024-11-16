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Сегодня, 14:48

Плющев оценил результаты московского «Динамо» в текущем сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал результаты московского «Динамо» в текущем розыгрыше FONBET Чемпионата КХЛ.

«На данный момент «Динамо» выправляет ситуацию. Если это на долгосрочный период, то должно быть все нормально. От команды уже давно ждут больших результатов, а не только попадания в плей-офф, у них есть все необходимое для этого — и состав, и вся система, и хорошая школа, выпускающая талантливых молодых ребят. Не всегда их, к сожалению, используют в должной мере, но тем не менее. Фундамент хороший, поэтому будет надеяться, что в этом году у «Динамо» результат будет лучше, чем в прошлом», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

После 26 матчей бело-голубые с 33 очками занимают четвертое место в Западной конференции КХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Владимир Плющев

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