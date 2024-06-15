Плющев оценил шансы Гусева продолжить карьеру в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что нападающему московского «Динамо» Никите Гусеву будет сложно в Национальной хоккейной лиге.

«Манера игры Гусева немного не соответствует тем тенденциям, которые сейчас есть в НХЛ. Это можно отследить даже по последнему чемпионату мира, на котором североамериканцы выступили, конечно, не слишком удачно, но по тем матчам, что я видел, всё равно прослеживается определенный стиль хоккея. Поэтому думаю, что Гусеву на сегодняшний день будет очень трудно найти команду в НХЛ. Никита, безусловно, хороший плеймейкер, он умеет создать момент, но для НХЛ он мягковат», — сказал Плющев Legalbet.

В минувшем сезоне КХЛ Гусев провел 77 матчей, в которых отличился 26 заброшенными шайбами и 73 голевыми передачами. 10 июня в «Динамо» сообщили, что форвард ждет открытия рынка свободных агентов в НХЛ.