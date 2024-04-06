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Сегодня, 17:26

Плющев оценил шансы «Локомотива» на выход в финал Кубка Гагарина в 90 процентов

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Локомотива» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (2:1).

Игра прошла 6 апреля в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова.

«Ставлю 90 процентов, что «Локомотив» выйдет в финал и выполнит свою задачу в серии. Сможет ли команда выполнить ее уже в следующем матче, сказать сложно, но то, что эту серию они выдернут, я однозначно уверен. Тяжело будет «Трактору» с такой игрой вытащить четыре игры подряд», сказал Плющев «СЭ».

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертый матч состоится 8 апреля в Челябинске.

(Денис Сафронов)

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Владимир Плющев
Кубок Гагарина
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