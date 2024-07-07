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Сегодня, 18:00

Плющев — о желании Гусева уехать в НХЛ: «Просто хочет улучшить себе условия в «Динамо»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы нападающего Никиты Гусева выступать в НХЛ.

«Думаю, у него мало шансов заиграть в НХЛ. Та чехарда, которую он устроил со своим агентом, нацелена на то, чтобы поднять его рейтинг в КХЛ и улучшить условия в «Динамо». Не думаю, что сегодня он может быть интересен какому-то клубу НХЛ. Отчасти дело в текущей форме, отчасти — в том, что первый заход в лигу ему не удался», — сказал Плющев Metaratings.ru .

Ранее спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что Гусев не продлевает контракт, поскольку ждет предложений из НХЛ. Форвард с 2019-го по 2021 год выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз». На его счету 97 матчей в лиге, в которых он набрал 54 (17+37) очка.

Источник: Metaratings.ru
КХЛ
НХЛ
ХК Динамо (Москва)
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