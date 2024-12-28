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Сегодня, 12:25

Плющев оценил уровень игры белорусов в КХЛ

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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, кого считает лучшим белорусским хоккеистом в КХЛ.

«Не могу сказать, что кто-то вызывает у меня удивление. Но есть ребята, которые действительно выделяются в своих клубах. Тот же Фальковский — неплохой парень. Сказать, что он всего достиг, точно нельзя, но как игрок он интересный однозначно», — сказал Плющев Legalbet.by.

27 декабря 28-летний Фальковский перешел из СКА в «Ак Барс». Контракт игрока с казанцами действует до конца сезона-2025/26. В этом сезоне белорус провел в FONBET чемпионате КХЛ 29 матчей и набрал 7 (2+5) очков.

Источник: Legalbet.ru
КХЛ
Владимир Плющев
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