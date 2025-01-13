Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 05:49

Плющев оценил уровень команд КХЛ

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о положении команд в нынешнем сезоне КХЛ.

«Многие команды находятся не на тех позициях, где хотели бы быть. Тот же легендарный ЦСКА, который эксплуатирует аббревиатуру, но не имеет никакого отношения к ней ни по духу, ни по стилю, ни по хоккейной культуре. КХЛ сделала все, чтобы у нас были ровные команды. Вот они все ровно соревнуются между собой. А восьмерки определились, как я понимаю, еще в сентябре», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

После 45 матчей в турнирной таблице FONBET чемпионата КХЛ лидирует «Локомотив» с 72 очками. На 2-й строчке располагается «Трактор» с 59 баллами, на 3-м — «Салават Юлаев» с 58 очками. ЦСКА идет 6-м с 57 очками.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
КХЛ
Владимир Плющев
Читайте также
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 12 января
В Эль класико забили семь голов и удалили вратаря. Что случилось в матче «Реал» - «Барселона»
Эдуард и Дарья Латыповы воспитывают двоих дочерей
В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию
«Барселона» разгромила «Реал» и выиграла Суперкубок Испании
Сегодня
Вчера
Неделя