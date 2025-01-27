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Сегодня, 02:21

Плющев: «Локомотив» не сильнее остальных на голову, уровень первой восьмерки равный»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал победу «Спартака» в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:2).

«Предпочтения были на стороне «Локомотива», который стабильнее «Спартака» прошел дистанцию. А «Спартак» — игровая команда, которая и в предыдущих матчах показывала неплохой хоккей. Ни один клуб КХЛ не обходился без срывов. Это говорит о том, что уровень в первой восьмерке примерно равный, и результат матча может быть любым. «Спартак» в данной ситуации проявил дух и характер. Что же касается второго подряд поражения «Локомотива», это ни о чем не говорит. Как уже отметил, команды равные, просто предыдущий этап клуб из Ярославля прошел ровнее. А в целом не сказал бы, что «Локомотив» на голову сильнее остальных. Иногда у лидера может проявиться расхлябанность, из-за которой теряются очки», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

На данный момент «Спартак» с 62 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Локомотив» с 78 очками — на первой строчке.

Источник: ВсеПроСпорт
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Владимир Плющев
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