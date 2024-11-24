Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:09

Плющев отметил стержень «Спартака» после победы над «Витязем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил победу «Спартака» над «Витязем» (5:4 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Красно-белые забросили четыре шайбы в третьем периоде и ушли от поражения в основное время за 5 секунд до конца игры.

«Я не думаю, что у «Спартака» это система играть такие матчи как с «Витязем». Они молодцы, что сумели переломить ход встречи в свою пользу, это говорит о том, что команда сделала выводы после предыдущих периодов. Другое дело, что и тренерский штаб «Витязя» явно сработал не лучшим образом, потому что отдал такое колоссальное преимущество. После третьего гола «Спартака» было ясно, что «Витязь» поплыл. Было видно, что «красно-белые» их дожмут. Для «Спартака» же самое главное, что команда сделала выводы, перестроилась и добилась нужного результата. Есть у них стержень, который позволяет решать такие вопросы», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

«Спартак» (43 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, подмосковная команда — на девятой строчке с 29 очками.

Источник: «ВсеПроСпорт»
КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
Владимир Плющев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Стрельба произошла в Саратовской области
В МИДе пообещали ответ Москвы в случае поставок Сеулом оружия Киеву
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
Россиянка Лысенко победила в кейрине на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку
Холанну грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф
Сегодня
Вчера
Неделя