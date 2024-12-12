Плющев отреагировал на обмен Демченко из «Адмирала» в минское «Динамо»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал обмен голкипера «Адмирала» Василия Демченко в минское «Динамо».

«Всегда сложно комментировать трансферы, потому что только главный тренер знает, какими идеями и интересами он руководствовался при обмене. Возможно, здесь идет укрепление вратарской линии с прицелом на плей-офф. Но сумеет ли усилить команду именно Демченко, мне сказать сложно. «Динамо» добротная команда, которая уже давно должна быть уверенной в себе в Кубке Гагарина», — цитирует Плющева Legalbet.

«Адмирал» объявил об обмене Демченко 11 декабря. Взамен клуб из Владивостока получилнападающего Никиту Гуслистова.