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12 декабря, 23:47

Плющев отреагировал на обмен Демченко из «Адмирала» в минское «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал обмен голкипера «Адмирала» Василия Демченко в минское «Динамо».

«Всегда сложно комментировать трансферы, потому что только главный тренер знает, какими идеями и интересами он руководствовался при обмене. Возможно, здесь идет укрепление вратарской линии с прицелом на плей-офф. Но сумеет ли усилить команду именно Демченко, мне сказать сложно. «Динамо» добротная команда, которая уже давно должна быть уверенной в себе в Кубке Гагарина», — цитирует Плющева Legalbet.

«Адмирал» объявил об обмене Демченко 11 декабря. Взамен клуб из Владивостока получилнападающего Никиту Гуслистова.

Источник: Legalbet
Василий Демченко
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Динамо (Минск)
Владимир Плющев
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