Плющев о рекорде Голдобина: «Любой спортсмен играет на самолюбии. Сейчас оно реализуется в интересах «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» отреагировал на достижение нападающего «Спартака» Николая Голдобина, который побил клубный рекорд по числу набранных очков за один сезон в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Игрок отметился результативной передачей в матче против «Куньлунь Ред Стар» (5:2), теперь у него 57 (28+29) очков. Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Александру Хохлачеву и словаку Бранко Радивоевичу, которые набирали по 55 очков за один сезон в «Спартаке».

«Когда человека недооценивают, то у него есть внутренний потенциал и внутренняя харизма, он хочет все доказать тем, кто в него не верил. Голдобин попал в ту атмосферу, в которой ему комфортно. Самое главное, что у него есть потенциал, который он может реализовать, и он это делает. В нашей практике было много таких, как Голдобин: те же Кучеров, Гусев. Они в свое время не были востребованы в ЦСКА, зато были востребованы племянники Квартальнова. Я думаю, что любой спортсмен играет на самолюбии. Сейчас это самолюбие реализуется и в его личных интересах, и в интересах «Спартака»», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» с 62 очками в 44 матчах лидирует в таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.