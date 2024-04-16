Плющев — о легионерах в КХЛ: «В футболе их много, а на европейском уровне мы далеко не конкурентоспособны»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» решение правления Федерации хоккея России (ФХР) увеличить лимит на легионеров до пяти человек со следующего сезона КХЛ.

«Каждый год идет чехарда: то три, то пять. Должна быть единая политика. Причем не на год и не на месяц, а на перспективу: года на три или на пять лет, чтобы что-то получить. Когда шарахаемся из стороны в сторону, объясняя тем, что легионеры привезут определенную хоккейную культуру, нам будет так здорово и хорошо. Если посмотреть на футбол, то у нас столько легионеров играют, а на европейском уровне мы далеко не конкурентоспособны. И приедут иностранные хоккеисты далеко не самые звезды, и места они займут. К тому же их используют в первом и втором звене. Это, как правило, большинство. Если нас вернут на международную арену, могу представить, как здорово мы будем играть. Но мне не нравится это шараханье. Методом проб и ошибок ничего хорошего не получится», — сказал Плющев «СЭ».

10 апреля ФХР заявила, что приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25.