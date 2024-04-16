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Сегодня, 11:51

Плющев — о легионерах в КХЛ: «В футболе их много, а на европейском уровне мы далеко не конкурентоспособны»

Зарина Халимхонова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» решение правления Федерации хоккея России (ФХР) увеличить лимит на легионеров до пяти человек со следующего сезона КХЛ.

«Каждый год идет чехарда: то три, то пять. Должна быть единая политика. Причем не на год и не на месяц, а на перспективу: года на три или на пять лет, чтобы что-то получить. Когда шарахаемся из стороны в сторону, объясняя тем, что легионеры привезут определенную хоккейную культуру, нам будет так здорово и хорошо. Если посмотреть на футбол, то у нас столько легионеров играют, а на европейском уровне мы далеко не конкурентоспособны. И приедут иностранные хоккеисты далеко не самые звезды, и места они займут. К тому же их используют в первом и втором звене. Это, как правило, большинство. Если нас вернут на международную арену, могу представить, как здорово мы будем играть. Но мне не нравится это шараханье. Методом проб и ошибок ничего хорошего не получится», — сказал Плющев «СЭ».

10 апреля ФХР заявила, что приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25.

Хоккей
КХЛ
Владимир Плющев
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