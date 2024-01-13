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Сегодня, 19:10

Плющев: «Зацикленность Гашека на России становится похожей на определенную манию. Не стоит на него обращать внимания»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о словах олимпийского чемпиона Доминика Гашека, который предостерег россиян от фотографий с президентом страны в соцсетях.

«Зацикленность Гашека на России становится похожей на определенную манию, которая переходит в вялотекущую шизофрению. Раньше я полагал, что он пытается таким образом влезть в политику, но все уже поняли, что представляет собой чех. На него не стоит обращать внимания, люди все меньше реагируют на его фокусы, и сам Доминик уже не знает, за что же ему ухватиться. Раньше он был на пике славы и обласкан прессой, а теперь лишь рядовая фигура с далеко не здоровыми идеями», — цитирует Плющева RT.

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выложил в своих соцсетях фото с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1257604-plyuschev-gashek-rossiya
Доминик Гашек
Хоккей
Владимир Плющев
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