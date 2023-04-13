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Сегодня, 16:10

Плющев о новом формате плей-офф КХЛ: «Дойти до финала конференции гораздо проще, чем до перекрестного финала»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что со следующего сезона в лиге будет действовать перекрестный плей-офф со второго раунда Кубка Гагарина.

«Этот вопрос давно назревал. Это интересно будет и для болельщиков, и для всего хоккея. Запад с Востоком на ранней стадии — это интересно. Теперь будет определено, какие школы, какие веяния в тех или иных клубах более прогрессивные. Этот процесс давно тормозили те команды, которые боялись потерять место, на котором они сидят. Дойти до финала своей конференции гораздо проще, чем до перекрестного финала», — сказал Плющев «СЭ».

В нынешнем сезоне в плей-офф КХЛ действует разделение команд по конференциям до финала Кубка Гагарина, в котором встречаются победители финалов Западной и Восточной конференции.

В четверг, 13 апреля совет директоров КХЛ включил тольяттинскую «Ладу» в список участников лиги в сезоне-2023/24. В следующем сезоне в турнире будут выступать 23 команды.

Хоккей
КХЛ
Владимир Плющев
Кубок Гагарина
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