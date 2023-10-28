Плющев — об игре СКА: «Питер отошел от лихорадки»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил выступление СКА в текущем сезоне.

«Команда совершенно новая, обновилась на 90%. Никогда не бывает такого, чтобы новый коллектив выступал стабильно. Результат закономерен, потому что очень резкая смена личного состава, как говорят в армии, положительный результат сразу не принесет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Плющева.

Также он ответил на вопрос, сможет ли петербургская команда побороться за Кубок Гагарина.

«Питер отошел от лихорадки, но все равно неудачи его преследуют. Но в плей-офф может быть все, что угодно. Команда может подойти к нему на характере, на самолюбии», — добавил он.

На данный момент СКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 24 очка в 22 матчах.