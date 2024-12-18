Плющев поделился впечатлениями от матча между СКА и «Локомотивом»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился впечатлениями от матча FONBET чемпионата КХЛ между СКА и «Локомотивом».

«Игра была достаточна равная. Думаю, некоторые технико-тактические нюансы могли бы решить в пользу армейцев, но они, видимо, не были учтены в этой игре. Игра получилась упорной, играли два претендента на Кубок Гагарина. Некоторые ошибки в обороне привели к поражению», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

17 декабря «Локомотив» обыграл СКА со счетом 3:2. В составе ярославского клуба шайбы забросили нападающие Александр Радулов, Максим Шалунов и Максим Березкин. СКА ответил точными бросками Сергея Плотникова и Владимира Алистрова.

После 37 матчей «Локомотив» является лидером Западной конференции с 60 очками. СКА с 44 очками на «Западе» занимает пятое место.