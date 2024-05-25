Плющев полагает, что в предстоящем сезоне КХЛ будет много разочарований для болельщиков

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.

«В предстоящем сезоне КХЛ у многих клубов не получится достичь хороших результатов и показать чего-то интересного. Например, можно взять «Ак Барс». Я не припомню ни одного такого случая, когда тренерский штаб менялся не просто на 100, а на 200 процентов. В целом полагаю, что в предстоящем сезоне будет много разочарований для болельщиков своих клубов. Не знаю, получится ли увидеть что-то выдающееся. В том же ЦСКА тоже интересные события происходят, поэтому трудно сказать, что я от кого-то чего-то жду. Интересные события определенно будут, но, скорее всего, не в самом позитивном плане для фанатов большинства команд», — цитирует Плющева Legalbet.

Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25 начнется 3 сентября, а завершится сезон впервые 31 мая.