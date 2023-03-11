Плющев: «Хочу поздравить «Адмирал» с выходом в следующий раунд, порядок бьет класс»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поздравил «Адмирал» с выходом во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Хочу поздравить «Адмирал» с выходом, они решили задачу. Можно сказать только одно: порядок бьет класс. Сыграли аккуратно, дисциплинированно, с полной самоотдачей. Повеселили своих болельщиков, порадовали их. Действительно, заслуженная победа, потому что в каждом матче ребята выкладывались. Хочу им пожелать дальнейших успехов в плей-офф», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

Ранее «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Благодаря этой победе клуб из Владивостока выиграл серию у уфимцев со счетом 4-2.

«Адмирал» впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.