Плющев предположил, почему Лайпсик захотел получить гражданство России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на желание форварда СКА Брендана Лайпсика получить российское гражданство.

«Хоккеист подал заявление на гражданство. И это дело индивидуальное, личное. Чем он руководствуется? Я не знаю. Но, видимо, на то есть явные причины. А может, у него любовь с русской девушкой. Может, еще что-то», — приводит «Спорт День за Днем» слова Плющева.

Также он заявил, что не видит ничего унизительного в выдаче российского гражданства канадскому нападающему в нынешних условиях.

«А почему унизительно? Он же сам изъявил такое желание. Это его решение. Что тут особенного? Зарубежные актеры получали наше гражданство. Ладно бы он высказывал какие-то негативные вещи о нашей стране. А он не высказывал. Мы не знаем причин, которые его побудили так сделать», — добавил специалист.

Ранее Лайпсик перешел в СКА из «Металлурга», подписав контракт с петербургским клубом на два года. В минувшем сезоне нападающий провел 65 матчей за магнитогорскую команду в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на его счету 11 (2+9) очков в 11 играх.