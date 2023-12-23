Плющев предрек ЦСКА неудачное выступление в плей-офф Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев предрек ЦСКА неудачное выступление в плей-офф Кубка Гагарина.

«ЦСКА продолжает показывать инфантильную игру, причем даже с принципиальными соперниками. Состав у команды укомплектованный, но я не знаю, что им мешает показывать хороший уровень. То, что они показывают в последних матчах, это просто безобразие! Не ожидал я такого от ЦСКА. А ведь предсезонный турнир показывал, что у команды хороший потенциал. Сейчас команда выходит без огня в глазах, без желания бежать назад. Опытные защитники тоже делают элементарные глупости под своими воротами. Мне это просто непонятно. Есть ли опасения, что в плей-офф ЦСКА будет играть также и никакого преображения не будет? Если команда длительное время играет в таком стиле и думает про себя: «Когда надо, мы соберемся и сыграем», то Америку тут открывать не надо, потому что когда надо, не получится. Надо играть всегда. Да, срывы могут быть по ходу сезона, но команда уже половину чемпионата играет шаляй-валяй», — приводит слова Плющева Legalbet.

После 41 матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице с 46-ю очками.