29 октября, 15:02
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» высказал мнение о репутации нападающего «Спартака» Ивана Морозова, в крови которого нашли следы кокаина.
«Неважно, каким будет итоговое решение — в таком возрасте жизнь точно не заканчивается. Если у него будут силы переварить в себе все это дело: шутки, личные вещи, те же дисквалификации — тогда у него есть возможность вернуться к любимому делу и нормальному образу жизни. Нельзя ставить крест на игроке. Считаю, что каждый имеет шанс реабилитироваться за свои плохие поступки. Явно не стоит делать из него бомжа. Люди ошибаются, но главное, что потом. У нас уже были ситуации, да и в НХЛ не редкость игроки, которые увлеченные к наркотикам, но они реабилитировались», — сказал Плющев «СЭ».
Иван Морозов 28 октября признался в нарушении антидопинговых правил. По его словам, он осознает свою ошибку, полностью принимает ответственность и искренне сожалеет о случившемся.
Денис Клесарев
zg
Мдя,Плющев как были идиотом,так и остался....
29.10.2025
С детства за Уралмаш!
И о чем это? Дословно, пожалуйста.
29.10.2025
Gordon
Он о другом говорит.
29.10.2025
Gordon
Именно.
29.10.2025
андр
А полиция поинтересовалась, где он брал кокаин? Какой пример молодым хоккеистам?
29.10.2025
Loel1
Да.Не нужно его в Питер!
29.10.2025
Сергей
Почему бомжа то?
29.10.2025
С детства за Уралмаш!
Плющев с головой дружит? Или он знает среди них таких бедолаг, кто на кокаине сидит?
29.10.2025