FONBET Чемпионат КХЛ.
29 октября, 15:02

Плющев — о кокаине Морозова: «Не стоит делать из него бомжа»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» высказал мнение о репутации нападающего «Спартака» Ивана Морозова, в крови которого нашли следы кокаина.

«Неважно, каким будет итоговое решение — в таком возрасте жизнь точно не заканчивается. Если у него будут силы переварить в себе все это дело: шутки, личные вещи, те же дисквалификации — тогда у него есть возможность вернуться к любимому делу и нормальному образу жизни. Нельзя ставить крест на игроке. Считаю, что каждый имеет шанс реабилитироваться за свои плохие поступки. Явно не стоит делать из него бомжа. Люди ошибаются, но главное, что потом. У нас уже были ситуации, да и в НХЛ не редкость игроки, которые увлеченные к наркотикам, но они реабилитировались», — сказал Плющев «СЭ».

Форвард &laquo;Спартака&raquo; Иван Морозов.Ведущий центрфорвард «Спартака» признался в употреблении кокаина. Морозов раскаялся и готов вернуться

Иван Морозов 28 октября признался в нарушении антидопинговых правил. По его словам, он осознает свою ошибку, полностью принимает ответственность и искренне сожалеет о случившемся.

Денис Клесарев

    Мдя,Плющев как были идиотом,так и остался....

    29.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    И о чем это? Дословно, пожалуйста.

    29.10.2025

  • Gordon

    Он о другом говорит.

    29.10.2025

  • Gordon

    Именно.

    29.10.2025

  • андр

    А полиция поинтересовалась, где он брал кокаин? Какой пример молодым хоккеистам?

    29.10.2025

  • Loel1

    Да.Не нужно его в Питер!

    29.10.2025

  • Сергей

    Почему бомжа то?

    29.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Плющев с головой дружит? Или он знает среди них таких бедолаг, кто на кокаине сидит?

    29.10.2025

    Иван Морозов
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Спартак (Москва)
    Владимир Плющев
