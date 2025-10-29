Плющев — о кокаине Морозова: «Не стоит делать из него бомжа»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» высказал мнение о репутации нападающего «Спартака» Ивана Морозова, в крови которого нашли следы кокаина.

«Неважно, каким будет итоговое решение — в таком возрасте жизнь точно не заканчивается. Если у него будут силы переварить в себе все это дело: шутки, личные вещи, те же дисквалификации — тогда у него есть возможность вернуться к любимому делу и нормальному образу жизни. Нельзя ставить крест на игроке. Считаю, что каждый имеет шанс реабилитироваться за свои плохие поступки. Явно не стоит делать из него бомжа. Люди ошибаются, но главное, что потом. У нас уже были ситуации, да и в НХЛ не редкость игроки, которые увлеченные к наркотикам, но они реабилитировались», — сказал Плющев «СЭ».

Иван Морозов 28 октября признался в нарушении антидопинговых правил. По его словам, он осознает свою ошибку, полностью принимает ответственность и искренне сожалеет о случившемся.

Денис Клесарев