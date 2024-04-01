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1 апреля, 18:11

Плющев: «Нет ничего удивительного, что Ротенберг остался в СКА»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал новость о том, что Роман Ротенберг останется главным тренером СКА.

1 апреля председатель совета директоров клуба Александр Медведев объявил, что тренерский штаб команды не будет изменен.

«Александр Иванович Медведев обещал, что руководство СКА объявит свое решение. Они его объявили. Возможно, они заслушали какой-то доклад по окончании сезона и план на будущее. Ничего удивительного тут нет», — приводит слова Плющева «Спорт День за Днем».

Ротенберг руководит армейцами с января 2022 года.

25 марта СКА в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии со счетом 1-4.

Источник: «Спорт День за Днем»
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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