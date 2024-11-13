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Сегодня, 15:56

Плющев: «Локомотив» играл солидно со «Спартаком», не оставил никаких шансов»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о победе «Локомотива» в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:0).

«Локомотив», будем так говорить, порадовал. В первую очередь тем, что отошел от догм прошлого сезона — от вязкой, тягучей игры. Теперь команда демонстрирует мощный агрессивный хоккей. Плюс много молодых игроков в составе. Не знаю, школа там так работает, академия, но клуб готовит своих хоккеистов хорошего уровня и по этому показателю выделяется на фоне остальных. В матче со «Спартаком» я немного не узнавал «Локомотив», но это даже хорошо. Играли солидно, не оставили никаких шансов. Можно ли найти управу на такой «Локомотив»? Всегда можно что-то противопоставить. Но, повторюсь, на сегодняшний день это самая убедительная команда с точки зрения дисциплины и ТТД», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

«Локомотив» с 18 победами лидирует в турнирной таблице Западной конференции, а «Спартак» потерпел 6-е поражение и располагается на 3-й строчке.

Источник: Vseprosport
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Владимир Плющев

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