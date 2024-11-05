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Сегодня, 15:10

Плющев прокомментировал три поражения СКА подряд

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о серии поражений СКА в КХЛ из трех матчей.

«Это не самая нормальная и рабочая ситуация, но причин для паники точно не вижу. Тренерский штаб должен проанализировать и понять, почему так произошло. Я не думаю, что есть какая-то трагедия, но задета честь команды. Все-таки два раза проиграли «Куньлуню», который не входит в число фаворитов, мягко говоря. Но опять же это все внутрикомандное дело, с трибуны сложно разобраться с истинными причинами. Команда укомплектована серьезными игроками, но им решать все сложности надо исключительно внутри коллектива», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

СКА занимает второе место за «Западе» после 24 игр.

Источник: ВсеПроСпорт
КХЛ
ХК СКА
Владимир Плющев

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