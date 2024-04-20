Плющев о второй победе «Металлурга»: «Магнитка» взяла свое. Она была активнее и интереснее, чем «Локомотив»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» победу «Металлурга» над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Магнитогорцы ведут в серии со счетом 2-0.

«Если ребята за 60 минут забивают 1 гол, то сказать о том, что игра была феерической, нельзя. 1:0 в хоккее — это несерьезно. Тем не менее, результат есть результат. «Магнитка» взяла свое. Она была активнее и интереснее, чем «Локомотив». «Локомотив» играет в свой вялотекущий и вязкий хоккей. Игра в большинстве у обеих команд не ладится. В таких матчах игра в большинстве решает многое. Однозначно, у «Магнитки» есть преимущество. Но счет говорит о том, что они играют ноздря в ноздрю. Сложно сказать, как пройдут матчи в Ярославле. Наверное, такие же матчи будут и там. Все будут думать о том, как бы не пропустить», — сказал Плющев «СЭ».

Следующая игра финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив» пройдет 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.