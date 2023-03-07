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КХЛ

Сегодня, 15:19

Плющев: «Если будут классные игроки, на них будут ходить, как ходили на Харламова, Ларионова, Третьяка»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

Ранее Ларионов заявил, что команды КХЛ играют в не самый зрелищный хоккей, поэтому зрители не всегда заполняют арены.

«Разглагольствования на тему, какой хоккей нам нужен, мы слышим давно. Сейчас идет плей-офф, команды бьются за выход в следующий раунд. Какую тактику выбрать на матч — их личное дело. Главное, чтобы результат удовлетворял. Рассуждать о том, что надо поменять тактику, чтобы зрителей на трибуны привлечь... Мне кажется, ларчик открывается проще. Вы готовьте игроков — ярких, интересных, которые могут творить и импровизировать на площадке, удивлять даже тех, кто следит за хоккеем. Тогда популярность игры возрастет. Если будут классные игроки, на них будут ходить. Точно так же, как ходили на Харламова, Макарова, Крутова, Ларионова, Третьяка... Чего здесь удивляться? Всегда ходят на какого-то», — приводит «РБ Спорт» слова Плющева.

Ларионов высказал мнение о посещаемости хоккея после третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ, в котором «Динамо» обыграло «Торпедо» со счетом 3:0. На данный момент счет в серии 2-1 в пользу московской команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-plyushhev-gotov-te-novy-h-zvezd-togda-na-nih-budut-hodit-kak-ran-she-hodili-na-harlamova-mal-tseva-tret-yaka/
Хоккей
КХЛ
Владимир Плющев
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