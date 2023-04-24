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Сегодня, 14:38

Плющев считает, что «Ак Барс» может составить конкуренцию ЦСКА в пятом матче серии

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев ответил на вопрос, верит ли в чудо в финальной серии плей-офф КХЛ ЦСКА — «Ак Барс».

«Я в чудеса не верю. Всегда есть всему какое-то объяснение. «Ак Барс» может составить конкуренцию ЦСКА в пятом матче. Но это будет сложно сделать, потому что армейцы сейчас психологически раскованы. Казань вынуждена будет уделять повышенное внимание своим воротам, ожидая ошибок соперника. Думаю, в таком же ключе будут действовать игроки ЦСКА, потому что им спешить некуда. Они выигрывают серию. Феерической атаки от тех и других ожидать сложно», — приводит «РБ Спорт» слова Плющева.

Также он рассказал, можно ли наблюдать какой-то стиль игры у московской команды.

«Лично мое мнение — Федоров хорошо использует качества игроков, которые находятся в его распоряжении. Сказать о том, что у ЦСКА какой-то стиль, я не могу», — добавил тренер.

На данный момент армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1. Во вторник, 25 апреля, в Казани пройдет пятый матч между командами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-plyushhev-stil-tsska-fedorov-horosho-ispol-zuet-kachestva-svoih-igrokov/
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