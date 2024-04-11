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Сегодня, 13:54

Плющев считает, что долгий отдых перед финалом может помешать «Локомотиву»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал то, что у «Локомотива» будет время на отдых перед финалом Кубка Гагарина.

«Длительный отдых — это не всегда хорошо. Команда выходит из жесткого игрового режима. У соперника «Локомотива» по финалу все равно будут свои дни для восстановления. А вот Ярославль может потерять тонус. Возможно, в стартовом матче физика будет на стороне «железнодорожников», но не более того. Так что задача тренеров — это составить нужный план подготовки и сохранить психологический настрой. Так что с одной стороны длительный перерыв — это благо, а с другой стороны — нет», — цитирует Плющева LiveResult.

В полуфинальной серии ярославцы победили «Трактор» в четырех матчах — 4-0. «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина во второй раз в истории и впервые с 2009 года. В другом полуфинале «Металлург» ведет в серии с «Автомобилистом» со счетом 2-1.

Источник: https://www.liveresult.ru/news/hokkey/215575-Vaysfeld-Boleyu-za-sedmoy-match-v-serii-Metallurga-i-Avtomobilista
ХК Локомотив (Ярославль)
Владимир Плющев
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