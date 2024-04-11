Плющев считает, что долгий отдых перед финалом может помешать «Локомотиву»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал то, что у «Локомотива» будет время на отдых перед финалом Кубка Гагарина.

«Длительный отдых — это не всегда хорошо. Команда выходит из жесткого игрового режима. У соперника «Локомотива» по финалу все равно будут свои дни для восстановления. А вот Ярославль может потерять тонус. Возможно, в стартовом матче физика будет на стороне «железнодорожников», но не более того. Так что задача тренеров — это составить нужный план подготовки и сохранить психологический настрой. Так что с одной стороны длительный перерыв — это благо, а с другой стороны — нет», — цитирует Плющева LiveResult.