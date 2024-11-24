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Сегодня, 01:36

Плющев: «Вряд ли кто-то из игроков «Амура» связывает свое будущее с Хабаровском»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает, что хоккеисты «Амура» не связывают свое будущее с клубом из Хабаровска.

«В общем-то «Амур» обыграл такую же «хромую утку», как и он сам. Сомневаюсь, что это повлияет на сезон в дальнейшем. Тем более руководство только усугубило проблемы команды, отправив в отставку Мартемьянова. Думаю, ребята там сейчас будут биться за будущие контракты. Вряд ли кто-то из них связывает свое будущее с «Амуром». Наверное, какие-то проблески в игре «Амура» все же будут. Нельзя же постоянно катиться по наклонной. Но повторюсь — победа над соседом по таблице, который и сам по уши в проблемах, не говорит о многом», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

«Амур» после победы над «Барысом» прервал серию из 14 поражений подряд. Клуб набрал 15 очков и замыкает таблицу Восточной конференции.

Источник: ВсеПроСпорт
КХЛ
ХК Амур
Владимир Плющев

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