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КХЛ

Сегодня, 22:58

Плющев считает, что КХЛ находится в состоянии застоя

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый отечественный тренер Владимир Плющев высказался о предстоящем плей-офф КХЛ, оценив шансы команд на победу в турнире.

«Наиболее яркого фаворита сейчас назвать очень сложно, но лидеры, какими они были в прошлом, позапрошлом и даже позапозапрошлом сезонах, такими они и остались. Никаких новшеств в этом сезоне у нас нет. За первое место на Западе будут бороться ЦСКА и СКА — в этом я убежден Что будет на Востоке? Сложно сказать. Там большие качели. В игру может вписаться и «Магнитка», и «Ак Барс», и «Салават» тот же. Сомневаюсь, что «Авангард» сможет бороться за финал конференции. В том, что фавориты из года в год одни и те же, есть определенный элемент застоя в КХЛ. Думаю, главные фавориты на Западе. Они выступали стабильнее, увереннее по ходу чемпионата. Не думаю, что Восток сможет что-то предложить Западу. Хотя хоккей игра такая», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Регулярный чемпионат КХЛ выиграл санкт-петербургский СКА, набравший 105 очков. 94 балла на счету столичного ЦСКА, 92 очка у «Локомотива» из Ярославля. Казанский «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции с 91 очком.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/27/19845403.shtml
КХЛ
Владимир Плющев
Кубок Гагарина
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