Плющев считает, что Кузнецов внесет изюминку в игру СКА

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход Евгения Кузнецова в СКА.

31 июля петербургский клуб объявил о подписании нападающего, его контракт рассчитан на 4 года.

«Кузнецов уже опытный игрок, который прошел не только дебри НХЛ, но и имеет опыт игры в сборной России. Во всех своих клубах Евгений был заметной фигурой. Думаю, что он внесет определенную изюминку в игру СКА. Но пока сложно сказать, как именно это произойдет, ведь важным фактором является то, кто будет партнерами Кузнецова в новом клубе и как его будет использовать тренер», — цитирует Плющева «РБ Спорт».

В НХЛ Кузнецов выступал за «Вашингтон», с которым выиграл Кубок Стэнли-2018, и «Каролину». В КХЛ нападающий играл в 2009-2014 годах за «Трактор».