Плющев считает, что «Металлург» заслуженно выиграл Кубок Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» победу «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Нельзя сказать, что «Металлург» выиграл без борьбы, ее было много, как и эмоций. Но я не мог предположить, что счет будет 4:0. Я просто не ожидал, что «Локомотив» не сможет забрать у себя игру на своей площадке, со своими зрителями. «Локомотив» практически на одни и те же грабли наступает. «Магнитка» тактически переиграла своих соперников. Я считаю, что они заслуженно победили. Поздравляю всех магнитогорцев. Поздравляю Рашникова. Это его команда, он вложил в нее столько, сколько не вложил любой другой человек», — сказал Плющев «СЭ».

«Металлург» одержал четвертую подряд победу в серии и стал победителем Кубка Гагарина. Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.

«Локомотив» второй раз в своей истории уступил в финале Кубка Гагарина. В сезоне-2008/09 ярославцы в решающей серии уступили «Ак Барсу» (3-4).