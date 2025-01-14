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Сегодня, 16:13

Плющев: «Дальше первого раунда плей-офф минское «Динамо» не пройдет»

Сергей Ярошенко
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал выступление минского «Динамо» в этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Я думаю, что ничего особенного в итоге не случится. Дальше первого раунда плей-офф «Динамо» не пройдет. Минск выглядит неплохо на уровне тех команд, которые выглядят плохо. Да, там хорошая база и прекрасные возможности — это совершенно однозначно. Команда может укомплектоваться, не обращая внимание на лимит. Но я не уверен, что Квартальнов сможет сделать больше того, что он уже сделал», — приводит слова Плющева Legalbet.by.

После 45 матчей «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции с 56 очками. Минский клуб ни разу не проходили дальше первого раунда плей-офф КХЛ.

Источник: Legalbet.by
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Владимир Плющев
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