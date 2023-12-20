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Сегодня, 10:15

Плющев считает, что российским хоккеистам не стоит запрещать уезжать в другие лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев высказался об отъезде российских хоккеистов в зарубежные лиги.

«Запрещать ничего не надо. Всегда найдутся лазейки, чтобы обойти ограничения. Зачастую спортсмены просто отправляются жить вместе с семьёй в другие страны. Получается, родители уедут, а ребенка вынудят остаться на Родине? Помимо прочего, многие везут детей из провинции в Москву или Санкт-Петербург. Ребята меняют привычный уклад, и многие теряются. Есть и другие нюансы. В США и Канаде никто не обещает золотые горы», — приводит слова Плющева RT.

В ночь на 20-е декабря в НХЛ шесть российских хоккеистов забросили 11 шайб.

Источник: RT
Хоккей
Владимир Плющев
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