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Сегодня, 13:53

Плющев: «Ротенберг заменами вратаря пытался передернуть свою команду»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил решение главного тренера СКА Романа Ротенберга дважды поменять вратаря в течение первого периода матча с ЦСКА.

«Ротенберг пытался передернуть команду, сбить нервное напряжение и привести игру в нужное для себя русло. Ему это и удалось сделать. В концовке второго периода и в третьем периоде питерцы выглядели интереснее», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Матч между СКА и ЦСКА прошел 25 декабря и завершился победой московского клуба со счетом 6:5. После двух пропущенных шайб на первой минуте первого периода Ротенберг заменил Егора Заврагина на Павла Мойсевича, а на 15-й минуте вернул Заврагина на лед.

Источник: ВсеПроСпорт
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Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Владимир Плющев
Роман Ротенберг
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