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Сегодня, 17:29

Плющев: «На Кубок Гагарина «Северсталь» не замахнется, но в плей-офф однозначно пошумит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил победу «Северстали» над «Ак Барсом» (7:5) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«На Кубок Гагарина «Северсталь» не замахнется, я думаю, но в плей-офф однозначно пошумит. Они давно закладываются на серьезные результаты, правда пока не очень получается на самых важных стадиях, но дело в том, что в конкретном матче против «Ак Барса» я так понимаю, что там в первую очередь дело было в казанском клубе, который поплыл. Не пойму, что с ними произошло, они уверенно вели игру, но умудрились развалиться до такой степени, что пропустили сразу семь шайб. Это непозволительная роскошь», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

«Северсталь» набрала 34 очка за 28 матчей и поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» (35 баллов в 27 играх) располагается на четвертой позиции на «Востоке».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
Владимир Плющев

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